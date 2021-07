Sky - Demme si sta operando a Roma: non cambiano i tempi di recupero

Tutto confermato: Diego Demme, che si trovava già a Roma presso Villa Stuart, si sta per operare al ginocchio destro - per rafforzare il legamento mediale collaterale - dopo l'infortunio rimediato contro la Pro Vercelli. A darne notizia è stato Massimo Ugolini collegato per Sky Sport. Non cambieranno i tempi di recupero che variano dai 2 ai 3 mesi. Sarà come sempre il professor Mariani ad operarlo.