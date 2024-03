Sky - Due cambi per la Juventus, ma c'è un grande dubbio per Calzona

Ultime di formazione in vista di Napoli-Juventus. La redazione di Sky Sport fa sapere che potrebbero essere due i cambi

Ultime di formazione in vista di Napoli-Juventus. La redazione di Sky Sport fa sapere che potrebbero essere due i cambi: Juan Jesus al posto di Ostigard in difesa e Olivera per Mario Rui a sinistra. A centrocampo il vero dubbio, ballottaggio tra Traore che sta ritrovando condizione e Zielinski. Domani la rifinitura e Calzona scioglierà il dubbio principale. Per il resto formazione di Reggio Emilia confermata con Politano sempre a destra con Osimhen e Kvaratskhelia in attacco.