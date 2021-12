Sky - Fabian-Insigne, nulla di serio: per l'Atalanta decisivo l'allenamento di domani

Gli infortuni di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne non sono seri. Sicuramente non quanto quello di Kalidou Koulibaly. Il centrocampista spagnolo e il capitano sono stati messi k.o. rispettivamente da una tendinopatia e una contrattura, ma potrebbero recuperare per la prossima sfida con l'Atalanta. Sarà decisivo l'allenamento di domani, quando sarà già vigilia. A riportarlo è Sky Sport.