Sky - Gattuso ha due titolarissimi: Di Lorenzo e Mertens fondamentali nel 4-2-3-1

Sono due i calciatori indispensabili per Rino Gattuso secondo il racconto di Sky Sport. L'allenatore azzurro punta forte su Giovanni Di Lorenzo e Dries Mertens, considerati i due titolarissimi. Il primo non ha un vero vice (c'è il malconcio Malcuit), visto che Hysaj è passato sulla fascia sinistra, mentre il belga è indispensabile per il passaggio al 4-2-3-1, visto che è il migliore nel ruolo alle spalle della punta.