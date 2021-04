Sky - Gattuso ha in mente l'undici anti-Crotone: due ballottaggi, le ultime di formazione

Rino Gattuso non ha ancora le idee chiarissime per la formazione da mandare in campo domani contro il Crotone, ma se tutto andrà bene non regalerà grandi sorprese. Secondo Sky Sport, non ci sarà Demme, non al meglio, che sarà sostituito da Bakayoko in mezzo al campo con Fabian. In difesa, vista la squalifica di Koulibaly, ci saranno Manolas e Maksimovic.

DUE BALLOTTAGGI (QUASI RISOLTI) - In porta Meret, se confermata la sua negatività al Covid-19, altrimenti giocherà Ospina con un'infiltrazione. Davanti Osimhen è in vantaggio su Mertens, che dovrebbe esser preservato per la Juventus. Di seguito la probabile formazione dell'emittente satellitare.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen