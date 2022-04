Sky - Indizio su recupero Osimhen: aveva lasciato il campo guidando la sua auto

Aggiornamento sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen con la redazione di Sky Sport che ricorda

Aggiornamento sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen con la redazione di Sky Sport che ricorda: "Inevitabile l'importanza del nigeriano per un Napoli (quello di Luciano Spalletti) lanciatissimo nella volata scudetta con Milan e Inter. Osimhen è infatti il giocatore che può spostare gli equilibri e accrescere ulteriormente il sogno scudetto del Napoli e per uno con la sua struttura fisica e con il suo modo di giocare, fatto di scatti e strappi continui, ogni fastidio è comunque da tenere in considerazione. Il giocatore, che in allenamento è riuscito davvero a fare poco, aveva comunque lasciato Castel Volturno guidando la sua automobile".