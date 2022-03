Sky - Infortunio Di Lorenzo: guai per Spalletti, prima ipotesi sui tempi di recupero

Gli esami medici a cui si è sottoposto in giornata hanno dato esito negativo, si prevede un mese di stop secondo quanto trapela da Sky Sport

Nulla da fare per Giovanni Di Lorenzo. Il difensore del Napoli, uscito per infortunio nell'ultima sfida di campionato contro l'Udinese, non prenderà parte ai playoff per i Mondiali 2022 in Qatar con l'Italia in programma nei prossimi giorni. Gli esami medici a cui si è sottoposto in giornata hanno dato esito negativo, si prevede un mese di stop secondo quanto trapela da Sky Sport.