Sky - Insigne può spingere il Napoli oltre i suoi obiettivi: il 'musone' fa la differenza

Lorenzo Insigne per continuità è stato il migliore della stagione e gran parte del merito, stando a quanto raccontato da Sky Sport, è anche di Rino Gattuso. Caratterialmente è un po' musone, è vero che non ride sempre, ma poi in campo fa ridere il Napoli. I suoi numeri sono eccezionali. Ha voglia e capacità di incidere, è un giocatore che fa la differenza. E' l'uomo che può spingere il Napoli in qualcosa di più grande e importante di ciò che sono gli obiettivi stagionali.