Sky - Italia-Ucraina, le ultime sulle scelte di Spalletti: Raspadori al posto di Immobile

Luciano Spalletti, dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord, è pronto a fare qualche cambio nel match di questa sera contro l’Ucraina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord, è pronto a fare qualche cambio nel match di questa sera contro l’Ucraina. La redazione di Sky Sport fa sapere che in porta ci sarà Donnarumma, in difesa Di Lorenzo e Dimarco sulla fasce, Casale e Scalvini in ballottaggio per giocare al fianco di Bastoni. A centrocampo, invece, Spalletti dovrebbe confermare Barella e Cristante (in ballottaggio con Locatelli) con Frattesi al posto di Tonali. In attacco Zaccagni a sinistra, Zaniolo a destra e Raspadori prima punta al posto di Immobile.

ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante/Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni. Commissario tecnico: Spalletti