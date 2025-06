Prima pagina Corriere dello Sport: "Ndoye spinge per il Napoli: ADL insiste anche su Nunez"

"Elkann non vende" è il titolo di apertura scelto oggi dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo romano dedica la sua prima pagina alle strategie sul mercato della Juventus, partendo dalla permanenza dei giocatori più importanti fino allo sprint per Jonathan David, svincolato dal Lille: "Blindati tutti i big - si legge -. Juve, Yildiz senza prezzo. Svolta David. Intoccabili anche Thuram, Locatelli, Cambiaso e Gatti. Comolli prepara il vertice per l'attaccante canadese. L'ingresso agli ottavi ha garantito 30,5 milioni".

Si parla anche di Inter e del cambio di rotta sul futuro di Davide Frattesi ("L'Inter ricompra Frattesi. Chivu blocca la partenza di Davide. Riscattato Zalewski"), ma anche dell'addio di Theo Hernandez al Milan ("Theo viola da Inzaghi. Dopo diversi rifiuti, il francese si è convinto: futuro in Arabia a 20 milioni all'anno. Il Milan si prepara a incassarne 30"), delle idee della Roma ("La Roma ha il sì di O'Riley. La mezzala lascerà il Brighton, priorità a Gasperini") e dell'assalto del Napoli a Dan Ndoye del Bologna ("Ndoye spinge per il Napoli. DeLa insiste anche su Nunez. Vertice tra Manna e i dirigenti del Bologna: rimane la distanza, ma lo svizzero ha scelto Conte. Altri contatti per il 9 del Liverpool").