Valori di mercato Napoli, che crescita per McTominay! Anche Meret e Raspa in positivo

Sono stati pubblicati di recente gli aggiornamenti estivi sui valori di mercato delle rose e dei calciatori, da parte di Transfermarkt.it. Il Napoli con la vittoria dello Scudetto riscontra una crescita positiva nel valore della rosa, per un totale di circa 24 milioni di euro. Il giocatore azzurro che più ha aumentato il suo valore è Scott McTominay, passando da 40 a 50 milioni di valutazione.

Dietro di lui in classifica c'è Alex Meret, che passa da 12 a 18 milioni di euro. Poi ci sono Giacomo Raspadori e Alessandro Buongiorno, passati rispettivamente da 45 a 50 milioni e da 20 a 25: più 5 milioni per entrambi. Bene anche Billy Gilmour (+4 milioni) e Mathias Olivera (+2 milioni). Pochi gli azzurri che hanno registrato una decrescita nel loro valore: meno 3 milioni per Giovanni Di Lorenzo e Giovanni Simeone, in negativo di 2 Cyril Ngonge mentre per Pasquale Mazzocchi un passivo di soli 500mila euro.

Di seguito la lista dei giocatori del Napoli che hanno aumentato il loro valore di mercato:

1- Scott McTominay: da 40 milioni a 50 milioni (+10)

2- Alex Meret: da 12 milioni a 18 milioni (+6)

3- Alessandro Buongiorno: da 45 milioni a 50 milioni (+5)

4- Giacomo Raspadori: da 20 milioni a 25 milioni (+5)

5- Billy Gilmour: da 16 milioni a 20 milioni (+4)

6- Mathias Olivera: da 18 milioni a 20 milioni (+2)

Di seguito la lista dei giocatori del Napoli che hanno dimunito il loro valore di mercato:

1- Giovanni Di Lorenzo: da 15 milioni a 12 milioni (-3)

2- Giovanni Simeone: da 8 milioni a 5 milioni (-3)

3- Cyril Ngonge: da 10 milioni a 8 milioni (-2)

4- Pasquale Mazzocchi: da 3 milioni a 2,5 milioni (-0,500)