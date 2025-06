Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Ciao Theo: se ne va in Arabia. Il Milan aspetta 30 milioni"

Spicca in primo piano l'intervista a Denzel Dumfries, esterno destro olandese che ha assicurato: "È un'altra Inter". Il titolo, adoperato da La Gazzetta dello Sport, racchiude i cambiamenti recenti che la squadra sta subendo con l'arrivo in panchina di Cristian Chivu nel ruolo di allenatore dopo Simone Inzaghi. Il giocatore racconta anche della fatale notte di Monaco di Baviera contro il PSG e della volontà di riprovarci ancora, per sollevare in cielo la Champions League, mentre fa qualche ammissione a livello di ripercussione mentale.

In evidenza, di spalla a destra, l'addio di Theo Hernandez: il terzino sinistro francese evita di passare un anno da separato in casa al Milan e opta per tornare sui suoi passi. Lascerà l'Europa e andrà in Arabia Saudita, per vestire la maglia dell'Al-Hilal di Inzaghi, che ha insistito parecchio per averlo. Ora si attendono solo i 30 milioni richiesti dai rossoneri per chiudere l'affare e fiondarsi sul sostituto.