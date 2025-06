Amichevoli Castel di Sangro: spunta l'ipotesi di una quarta gara contro il Pescara

Il Napoli nella seconda parte di pre-campionato, quella di Castel di Sangro, ha sempre affrontato squadre di livello internazionale. Così sarà anche quest'anno visto che nelle due settimane di ritiro arriveranno in Abruzzo il Paris Fc, squadra francese, come di consetudine anche il Girona dalla Liga spagnola e si aggiunge anche l'Olimpiacos dal campionato greco.

Come riporta il Corriere Dello Sport, il presidente della Regione Abruzzo ha ipotizzato anche una amichevole con una squadra locale: il Pescara. Il club è appena tornato in Serie B, dunque sarebbe l'ennesimo modo di festeggiare la promozione sfidando la squadra campione d'Italia. Tutto questo per preparare al meglio l'esordio in campionato del 23 agosto contro il Sassuolo anch'esso neopromosso, ma in Serie A.