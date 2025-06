Prima pagina Tuttosport: "Monaco su Milinkovic-Savic, ma il Napoli è avanti"

Kenan Yildiz e Kolo Muani trascinano la Juventus a suon di gol e giurano amore al bianconero. Il fantasista turco e il centravanti francese sono i protagonisti della prima pagina proposta oggi da Tuttosport che decide di dedicare la sua apertura ad un virgolettato attribuito a due pezzi pregiati della rosa di Tudor: "Avanti insieme per vincere - recita il titolo principale scelto dal giornale sportivo torinese.

Poco sotto l'argomento toccato riguarda invece il Torino e le possibili strategie tra i pali, con Vanja Milikovic-Savic che potrebbe salutare per fare posto a Turati: "Monaco su Vanja. Toro: Turati. Napoli in vantaggio per Milinkovic: ha la carta Ngonge. Il club del Principato cerca un titolare e s'inserisce per il serbo. Il portiere reduce dal prestito al Monza entra in gioco nelle trattative col Sassuolo per Volpato. Ma Vagnati farà ancora un tentativo per Caprile". Di spalla, infine, spazio all'addio di Theo Hernandez al Milan per volare in Arabia e sposare l'Al Hilal: "Theo va da Inzaghi. festeggia pure il Milan".