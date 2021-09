Sky - Juve, Allegri risolve il rebus modulo: si va verso la difesa a tre

Dovrebbe essere una Juventus con la difesa a tre quella che domani al Maradona sfiderà il Napoli. Come riferito da Sky Sport, il rebus modulo si è sciolto con le ultime prove tattiche fatte da Massimiliano Allegri: spazio a de Ligt, Bonucci e Chiellini dietro, con De Sciglio e Luca Pellegrini sulle fasce del 3-5-2 e Kulusevski dunque out, così come Bernardeschi. In attacco è pronta l'inedita coppia Morata-Kean.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; de Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, McKennie, Pellegrini; Morata, Kean