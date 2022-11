Sky - Kvaratskhelia non recupera per l'Empoli: oggi ha saltato l'allenamento

Ad annunciarlo è Sky Sport, che racconta come oggi l'esterno georgiano abbia saltato di nuovo l'allenamento per la lombalgia acuta

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente da fare, Khvicha Kvaratskhelia non recupera l'Empoli. Ad annunciarlo è Sky Sport, che racconta come oggi l'esterno georgiano abbia saltato di nuovo l'allenamento per la lombalgia acuta che l'ha costretto ai box negli ultimi giorni. E così, aggiunge l'emittente satellitare, difficilmente l'ex Rubin Kazan sarà convocato.