Sky - La probabile formazione per il Milan: Di Lorenzo a sinistra, torna Politano dal 1'

Emergenza infortuni per il Napoli in vista della gara di domani sera contro il Milan. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la formazione degli azzurri è quasi obbligata. Ospina in porta, difesa a quattro con Malcuit a destra, Di Lorenzo a sinistra e al centro Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo torna titolare Anguissa al fianco di Demme. Dietro la prima punta Mertens agiranno Politano, Elmas e Zielinski.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.