Sky - Lozano ancora in dubbio per il Milan: fissata una data alternativa

Hirving Lozano, oggi come ieri, ha svolto una prima parte d'allenamento in gruppo, ma poi si è limitato al solito lavoro individuale. Questo aumenta i dubbi sul recupero per la partita di domenica sera con il Milan, come confermato da Sky Sport. Tuttavia l'attaccante messicano al massimo tornerà mercoledì prossimo con la Juventus, la squadra contro la quale si era fermato ormai un mese fa.