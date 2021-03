Sky - Manolas e Mertens titolari a Roma: per il belga prevista staffetta con Osimhen

Nella giornata di oggi a Castel Volturno non sono andate in scena prove tattiche, ma la squadra si è soffermato su un lavoro tecnico e atletico più specifico. Ieri, però, in partitina tra i titolari figuravano Kostas Manolas e Dries Mertens, avanti dunque nei rispettivi ballottaggi con Nikola Maksimovic e Victor Osimhen. In attacco è prevista una staffetta: il belga dall'inizio, l'ex Lille a gara in corso. A riportarlo è Sky Sport.