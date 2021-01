Sky - Niente allenamento, Gattuso porta la squadra a pranzo: svelato il motivo

Niente allenamento all'indomani della vittoria in Coppa Italia contro l'Empoli. Il Napoli si gode qualche ora di relax e, su richiesta di Rino Gattuso, la squadra s'è ritrovata (non a Castel Volturno) per un pranzo di gruppo. Tutti insieme, uniti, per volontà dell'allenatore, da sempre molto attento all'aspetto della gestione dei suoi ragazzi e dell'empatia tra loro. E' questa la ragione per cui ha voluto questo pranzo: stare tutti insieme per scacciare le critiche. A riportarlo è Sky Sport.