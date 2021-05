Sky - Rapporto incrinato tra ADL e Giuntoli: Spalletti avrà subito un problema da risolvere

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato di Luciano Spalletti direttamente ai microfoni dell'emittente satellitare. "Luciano Spalletti firmerà un contratto biennale con il Napoli. Spalletti è un allenatore importante, con tanta esperienza anche europea. Ha fatto bene ovunque sia stato conquistando dei risultati importanti sia all’estero che in Italia, con Udinese, Roma e Inter approdando spesso in Champions League. Luciano Spalletti sa come gestire un gruppo, ha le idee chiare e adopera il 4-2-3-1, ovvero un sistema di gioco che i giocatori del Napoli conoscono bene.

IL PROBLEMA DA RISOLVERE - Avrà di fronte subito un grosso problema: quello relativo ai rapporti tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. I due, attualmente, hanno delle forti divergenze dopo quanto è accaduto nelle ultime stagioni".