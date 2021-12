Sky smentisce Gazzetta e i milanisti: “Basta posizione per fuorigioco, decisione AIA in linea con Uefa”

"Quando c'è un contatto fisico tra un attaccante in posizione geografica di fuorigioco e un difensore, l'attaccante va considerato punibile, a prescindere dalla chiara intenzione di interferire con l'avversario". E' questa la spiegazione che dà Sky Sport in merito all'episodio del gol annullato a Kessié nel finale di Milan-Napoli, facendo riferimento anche al caso Palomino in Atalanta-Roma del giorno precedente:

"Insomma, la mano di Palomino sulla schiena di Cristante, e il contatto, peraltro con aggiunta del movimento delle gambe del milanista, tra Giroud e Juan Jesus bastano per considerare corretto l'annullamento dei gol di Atalanta e Milan".