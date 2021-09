Sky - Turnover moderato per Spalletti, la probabile formazione per Leicester

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha dato sul suo sito le ultime sulla formazione del Napoli che oggi affronterà il Leicester nel primo match del Gruppo C di Europa League: "Turnover moderato per Spalletti che non stravolgerà l'undici tipo. Davanti ad Ospina, il quartetto di difesa sarà composto da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Juan Jesus. Confermato dal primo minuto Anguissa nel cerchio di centrocampo con Fabian Ruiz e Zielinski ai suoi fianchi. In attacco Politano e Lozano ai lati di Osimhen, con Insigne che dovrebbe partire dalla panchina".

NAPOLI (4-3-3) : Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Juan Jesus; F. Ruiz, Anguissa, Zielinski; Lozano, Politano, Osimhen. All. Spalletti