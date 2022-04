Sportmediaset - Squadra soffre pressione della piazza: un dato lo conferma

A sottolineare il dato è Sportnmediaset, che scrive così sul proseguio del campionato.

Contro i viola è arrivata un'altra sconfitta, la quinta casalinga di questo campionato: Come se la squadra soffrisse la pressione della propria piazza, mentre lontano da Fuorigrotta la banda Spalletti viaggia a un ritmo da primato con 37 punti in 16 partite e 2,3 di media punti. A sottolineare il dato è Sportnmediaset, che scrive così sul proseguio del campionato.

"La prossima gara però sarà ancora a Napoli, contro la lanciatissima Roma di Mourinho: subito l'esame giusto per 'fare pace' con il Maradona e con la sua gente, ma per farlo, come ha sottolineato Koulibaly, bisognerà anche rimettere a posto la fase difensiva (il Napoli ha subito gol in tutte le ultime otto giornate di campionato, dopo che aveva ottenuto quattro clean sheets nelle precedenti otto). La classifica è corta, la corsa al titolo è apertissima e il Napoli ci crede: lo scudetto passa per (il) Maradona, proprio come 32 anni fa...".