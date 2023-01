SSC Napoli avvisa i tifosi: "Domani cancelli aperti dalle 17.30, arrivate in anticipo"

GIOVANILI UFFICIALE - COPPA ITALIA PRIMAVERA, ROMA-NAPOLI FINISCE IN RISSA: ARRIVA LA MAXI-SQUALIFICA Protagonisti l'azzurrino Nosegbe e il giallorosso Majchrazak, che sono stato squalificati dal Giudice Sportivo. Protagonisti l'azzurrino Nosegbe e il giallorosso Majchrazak, che sono stato squalificati dal Giudice Sportivo. LE ALTRE DI A LAUTARO FA RISORGERE L'INTER: VITTORIA 2-1 SULLA CREMONESE IN RIMONTA Pur sembra brillare l'Inter torna alla vittoria. Sul campo della Cremonese la squadra allenata da Inzaghi vince 2-1 grazie alla doppietta del solito Lautaro Martinez. La prima rete però era stata segnata da Okereke. L'argentino con un gol per tempo ha regalato... Pur sembra brillare l'Inter torna alla vittoria. Sul campo della Cremonese la squadra allenata da Inzaghi vince 2-1 grazie alla doppietta del solito Lautaro Martinez. La prima rete però era stata segnata da Okereke. L'argentino con un gol per tempo ha regalato...