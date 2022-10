Tmw - Assurdo paragonare Lookman a Kvara, ma Napoli è avvisato: vuole ancora far gol

La banda di Spalletti ora è devastante, ma pure quella del Gasp non scherza"

Cinque gol in dodici partite. L'Atalanta si gode Ademola Lookman, il bomber che non t'aspetti: arrivato in estate dal Lipsia dopo la parentesi Leicester, l'anglo-nigeriano si è preso la scena a Bergamo con reti e colpi di classe, giocate e assist per i compagni. L'ultima marcatura in casa dell'Empoli, azione in cui ha portato a spasso mezza difesa azzurra prima del diagonale rasoterra a fulminare Vicario.

Giocate decisive, baila come el Lookman

Un guizzo decisivo, una giocata al limite che ricorda tanto quelle di Ilicic e Gomez, due che hanno fatto la storia recente della Dea: Lookman ovviamente ancora non è ai livelli del Papu o dello sloveno, ma ha già dimostrato di avere l'impatto giusto nel 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini. Da esterno il classe '97 è sembrato l'eterno incompreso, da seconda punta si è calcisticamente ritrovato fino a diventare un punto riferimento per una squadra mutata nell'arco del tempo, ma pur sempre efficace.

E cancellato lo scivolone contro la Lazio, i nerazzurri ora affronteranno il Napoli, prima della classe e squadra da battere: Hojlund sembra essere il partner ideale, ma con Zapata in panchina le soluzioni non mancano. La banda di Spalletti ora è devastante, ma pure quella del Gasp non scherza: assurdo paragonarlo a Khvicha Kvaratskhelia, ma Lookman ha un'unica intenzione, quella di esultare ancora una volta con le mani a binocolo sotto la Nord.