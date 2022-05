Tmw celebra l'ex azzurro Pecchia: "La rivincita del vice-entrenador di Benitez"

Un traguardo importantissimo per tutto il club grigiorosso, ma probabilmente ancora di più per Fabio Pecchia.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuno, neanche il più ottimista e fedele dei tifosi della Cremonese, avrebbe mai immaginato che questa stagione, nata con l'obiettivo di giocarsi i playoff, si sarebbe conclusa con una clamorosa e per certi versi storica, promozione in Serie A, scrive Tuttomercatoweb.com elogiando la stagione incredibile della Cremonese dell'ex azzurro Fabio Pecchia:

"Un traguardo importantissimo per tutto il club grigiorosso, ma probabilmente ancora di più per Fabio Pecchia. Il tecnico della Cremo, infatti, la promozione in Serie A ha decisamente il sapore della rivincita. Dopo la triplice avventura da vice di Rafa Benitez fra Napoli, Real Madrid e Newcastle, l'allenatore campano aveva deciso di sganciarsi dal manager spagnolo per intraprendere la carriera da "primo".

Avventura iniziata nel migliore dei modi a Verona, sponda Hellas, dove centra l'immediato ritorno in Serie A della formazione scaligera, ma terminata in maniera decisamente travagliata visto che nel massimo campionato Maurizio Setti lo conferma fino alla fine ma non riuscendo ad evitare una nuova retrocessione, con appena sette vittorie in 38 giornate.

Uno stop decisamente brusco per Pecchia. Tanto che per riprendere il cammino decise di volare per un brevissimo periodo nella seconda serie giapponese per guidare l'Avispa Fukuoka. Da lì qualcosa è scattato tanto che nell'estate seguente arriva la chiamata della Juventus, seppur per la formazione Under23 che milita in Serie C. Con la seconda squadra bianconera Pecchia è autore di una positiva annata, che vede il raggiungimento dei quarti di finale dei play-off e culminata nello storico successo nella Coppa Italia di Serie C (la prima affermazione nel calcio professionistico italiano per una cosiddetta squadra B).

A fine stagione l'addio a Torino porta a Cremona e alla Cremonese. Da gennai 2021 a questo incredibile aprile 2022. Di nuovo in Serie A".