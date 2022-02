Tmw - La Lega progetta un torneo con tutte le 20 di A negli States durante il Mondiale

Portare la Serie A negli Stati Uniti durante il Mondiale in Qatar. Un progetto difficile, complicato, costoso, ma giustamente ambizioso e fondamentale per aumentare la penetrazione del calcio italiano in quello che è considerato un mercato strategico per lo sviluppo del nostro football. Quello della Lega di A, che lunedì affronterà l'assemblea elettiva dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino dalla presidenza, è un sogno. Una visione, che l'AD Luigi De Siervo ha voluto toccare con mano. Un disegno che prende origine dalla necessità sportiva di mantenere in attività i giocatori che non parteciperanno al prossimo Mondiale e che Tuttomercatoweb.com può svelare in anteprima. Perché il filo conduttore tra Italia e States è un volo, rientrato ieri notte, che ha riportato da New York proprio Luigi De Siervo e il Direttore Marketing Michele Ciccarese. Nella Grande Mela, dove sulla 6th Avenue la Lega ha aperto un nuovo ufficio che ha spalancato le sue porte a gennaio, i due dirigenti hanno tastato il polso con broadcasters e sponsor per capire la fattibilità di un'opera mastodontica: trasferire le venti squadre di Serie A in USA. Queste giocherebbero un vero e proprio torneo coi calciatori non convocati per il Mondiale in Qatar. "Siamo in una fase embrionale, stiamo studiando questo progetto che abbiamo sul tavolo da un paio di mesi. Non è una cosa estemporanea", spiega in esclusiva a Tuttomercatoweb, interpellato sulla questione, l'Head of Competitions della Lega, Andrea Butti.