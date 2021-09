Tmw - Malcuit la spunta, ma Spalletti ha ancora un dubbio: lui o Di Lorenzo a sinistra?

Col passare delle ore vanno risolvendosi i dubbi di formazione che Luciano Spalletti s'è portato in valigia da Napoli nel suo viaggio a Leicester, dove stasera è previsto il debutto in Europa League della sua squadra. Il primo, più importante, legato al capitano: Insigne, reduce da una botta, ci sarà? La risposta è sì, perché il numero 24 sta bene, vuole giocare e dovrebbe essere titolare a sinistra. Chi lascerà il posto a Lozano, che scalpita, è Politano, costretto agli straordinari in quest'avvio.

L'allenatore azzurro dovrebbe aver sciolto anche il nodo legato al terzino sinistro: per sostituire Mario Rui è pronto Malcuit, che dovrebbe spuntarla su Juan Jesus; resta da capire se sarà il francese a giocare a sinistra e Di Lorenzo a destra, sua fascia di competenza, oppure al contrario. Gli altri ballottaggi riguardano difensore centrale e trequartista: Rrahmani potrebbe far riposare Manolas, mentre tra Zielinski ed Elmas è ancora tutto aperto.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Malcuit; Anguissa, Fabian; Lozano, Zielinski/Elmas, Insigne; Osimhen