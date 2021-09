Tmw - Napoli spera che Ospina possa rientrare in anticipo dal Sudamerica per la Juve

Il Napoli perde Alex Meret e si scopre a sorpresa in emergenza tra i pali per la sfida contro la Juventus, anticipata a sabato 11 alle ore 18. Per il portiere azzurro, che domani farà ritorno a Napoli lasciando il ritiro della nazionale, la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3ª e 4ª vertebra lombare, rimediata nel match contro il Genoa, con ogni probabilità proprio nell'uscita molto discussa che ha portato al gol annullato a Pandev. Un infortunio che dovrebbe portare ad almeno un mesetto di stop.

Nulla di particolarmente grave avendo un portiere di assoluto livello, esperienza e carisma come David Ospina. Il colombiano però è anche l'unico sudamericano del Napoli (Lozano è invece rimasto a Castel Volturno) che sarà impegnato giovedì sera in Colombia (venerdì, nella notte italiana) contro il Cile. Se Allegri per la sfida del Maradona può pensare di tenere fuori i sudamericani impegnati il giorno prima, Spalletti non può rinunciare ad Ospina e lanciare il terzo portiere Marfella (rientrato dal Bari senza aver giocato in C). Per questo sarà in ogni caso tra i pali, poche ore dopo il volo di ritorno, anche se il club spera che la Colombia possa liberarlo prima della terza gara della nazionale.