Tmw - Pochi dubbi per Spalletti in vista della Lazio: Mertens preferito a Petagna

Chi scenderà in campo contro la Lazio? Le ultime di formazioni in casa Napoli arrivano dalle colonne di Tuttomercatoweb.com: "Mancheranno gli infortunati Osimhen e Anguissa, oltre a Politano e Zanoli ancora positivi al Covid. Ci sono invece buone sensazioni per Insigne, tenuto a riposo a Mosca: contro Sarri il capitano degli azzurri vuole esserci. Pochi dubbi per Spalletti nel suo 4-2-3-1 con Ospina tra i pali e Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa. In mediana Demme si è negativizzato dal Covid e può far coppia con Fabiàn, con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle della punta che sarà Mertens".