TMW - Spalletti maniacale: così il tecnico cura i dettagli

Dopo la conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno e quella di inizio ritiro, Luciano Spalletti quest'oggi parlerà per la terza volta pubblicamente da tecnico del Napoli. Stavolta, però, lo farà rispondendo alle domande dei tifosi in piazza a Dimaro (in compagnia di due azzurri) ed è probabile che esca fuori qualcosa di più sulle ambizioni per questa stagione ed il Napoli che ha in testa. Intanto il tecnico, che attende entro due settimane Meret, Insigne, Di Lorenzo, Lozano ed Ospina (Mertens avrà bisogno di tempo per iniziare la riabilitazione) prosegue nel lavoro di campo con un'attenzione maniacale ai dettagli.

Non solo lunghe sedute con tante esercitazioni dal punto di vista tattico. Spalletti sta lavorando anche per reparti in modo da poter insistere su alcune fasi di gioco. Le sedute sulla fase difensiva vengono dirette interamente da Calzona, l'ex vice di Sarri a Napoli e da quest'estate nel suo staff come collaboratore tecnico, ed anche per un intero allenamento la linea difensiva - seguita dal drone, per poi analizzare insieme le immagini - deve muoversi alla perfezione su tante situazioni, dall'attacco di un esterno ai cambi gioco fino ai lanci dalle retrovie. Stesso discorso per gli altri reparti, chiamati ad una pressione organizzata, un fraseggio con palla dietro-palla avanti per poi verticalizzare e tanto altro. Fino addirittura a delle chiusure d'allenamento con un lavoro individuale, come accaduto ieri ad Osimhen per raffinare la tecnica sul controllo del pallone o a Koulibaly e gli altri centrali su postura e posizionamento nell'uscita dal basso che così problematica è risultata nell'ultima stagione. Il Napoli riparte dunque dal lavoro, in attesa del ritorno di tutti i nazionali e che possa sbloccarsi il mercato.