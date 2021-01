TMW - Top20 del girone d'andata: Lozano sul podio, primo Muriel

l trono di miglior giocatore della Serie A al termine del girone d'andata secondo la media voto di Tuttomercatoweb è Luis Muriel, con Hirving Lozano che si trova al terzo posto nella graduatoria. Sono tenuti in considerazione solamente i giocatori a voto in almeno 10 partite. Per questa ragione non appare in classifica Zlatan Ibrahimovic, nonostante l'impressionante media (7,19). Questa la classifica dei migliori e dei peggiori 20:

TOP 20

6,64 MURIEL (Atalanta)

6,62 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,61 LOZANO (Napoli)

6,60 GOMEZ (Atalanta)

6,59 LUKAKU (Inter)

6,53 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,50 SILVESTRI (Hellas Verona)

6,50 IMMOBILE (Lazio)

6,50 MKHITARYAN (Roma)

6,50 NZOLA (Spezia)

6,47 INSIGNE (Napoli)

6,46 MCKENNIE (Juventus)

6,44 BELOTTI (Torino)

6,44 GOSENS (Atalanta)

6,43 FREULER (Atalanta)

6,43 BERARDI (Sassuolo)

6,42 DE PAUL (Udinese)

6,42 DONNARUMMA (Milan)

6,41 HAKIMI (Inter)

6,39 ZAPATA (Atalanta)