Tuttosport: "Conte-Napoli. C'è la firma. Per tre anni"

Tuttosport, nell'edizione odierna apre in prima pagina con la rescissione consensuale tra la Juventus e Allegri: "Juve, Allegri paga Thiago".

Tuttosport, nell'edizione odierna apre in prima pagina con la rescissione consensuale tra la Juventus e Allegri: "Juve, Allegri paga Thiago". In taglio alto spazio al test dell'Italia con la Turchia: "Yildiz fa il test dell'EuroItalia". Di spalla spazio al Napoli, prossimo all'annuncio di Antonio Conte: "Conte-Napoli. C'è la firma. Per tre anni". Ancora di spalla l'intesa tra il Torino e il nuovo allenatore: "Vanoli: ecco il contratto". Di seguito la prima pagina integrale.