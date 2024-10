Prima pagina Tuttosport sul flop Juve: "Vlahovic non basta!"

Tante occasioni e gol sbagliati, Juventus che non concretizza e alla fine incassa il pareggio per 1-1 contro il Cagliari: "Vlahovic non basta!", intitola in prima pagina Tuttosport: la rete del serbo non è sufficiente per prendere i tre punti.

Al Torino invece battono i denti e si prega per l'entità dell'infortunio di Zapata, subito in occasione dei minuti finali del match di San Siro contro l'Inter, mentre la Fiorentina gongola per aver affondato il Milan in casa.