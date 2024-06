Tuttosport sull’Italia: “E ci è andata bene, ancora bene…”

“E ci è andata bene, ancora bene…”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna di Tuttosport

“E ci è andata bene, ancora bene…”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna di Tuttosport: “Partita senza storia, Italia annichilita. L’1-0 su autogol di Calafiori non rende l’imbarazzante superiorità della Spagna. Ma per gli ottavi lunedì basterà un pari con la Croazia”. In basso spazio al mercato della Juventus: “Douglas a tasso variabile”.