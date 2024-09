Prima pagina Tuttosport sulla Juve: "Sorrisi e campioni, Vlahovic e Conceiçao"

Come titolo principale della prima pagina di oggi, Tuttosport ha scelto il seguente: "Sorrisi e campioni". Vlahovic ripaga Motta con una doppietta al Genoa, poi arriva Conceiçao: Juve prima.

Si parla così anche dell'altra metà della città: "Toro, riscatto per la storia". Granata in campo alle 12.30, in casa contro la Lazio. Vanoli: "Torniamo a far sognare i tifosi".