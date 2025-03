Iaccarino ancora in gol: l'azzurro regala i tre punti al Gubbio contro Rimini

Trova ancora il gol Gennaro Iaccarino, è la sua seconda rete nelle ultime tre gare. Il giovane centrocampista in prestito dal Napoli oggi ha regalato i tre punti al Gubbio, siglando il definitivo 1-0 in casa del Rimini. Il classe 2003 si sta affermando nel Girone B di Serie C: ormai ha trovato anche continuità di minutaggio, è un titolare fisso per la sua squadra.

