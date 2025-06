Italia, da Bonucci a Riccio: lo staff completo del nuovo CT Gattuso

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana e si sta delineando anche lo staff tecnico che lo accompagnerà. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di spicco è quello di Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus con numerose presenze nell'Italia. Poi c'è Luigi Riccio, storico vice di Ringhio che è stato al suo fianco in ogni tappa del suo percorso da allenatore.

Per quanto riguarda la preparazione atletica, Bruno Giovanni Dominici sarà il responsabile del settore, affiancato da Dino Tenderini: entrambi con trascorsi nel Milan. L'allenatore dei portieri dovrebbe essere Roberto Perrone, già al fianco di Gattuso ai tempi del Napoli, e successivamente a Valencia, Marsiglia e Hajduk Spalato. Al suo fianco ci sarà Cristiano Lupatelli in qualità di collaboratore. Il team di match analyst figura i nomi di Marco Sangermani, Marco Mannucci e Renato Baldi.