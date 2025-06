Il Chelsea non sbaglia contro il Los Angeles FC: vince 2-0 la squadra di Maresca

Esordio vincente del Chelsea di Enzo Maresca nel Mondiale per Club. La squadra inglese, fresca vincitrice della Conference League, ha battuto 2-0 il Los Angeles FC al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, portandosi così in testa al Gruppo D, dove sono presenti anche Flamengo ed Esperance Tunisi (in campo domani).

I londinesi conquistano i primi tre punti grazie a una prova solida, una partita controllata fin dalle battute iniziali e decisa da una rete per tempo: nella prima frazione segna Pedro Neto, nella ripresa raddoppia Enzo Fernandez. In campo anche l'ex Olivier Giroud, entrato nella ripresa ma mai capace di rendersi pericoloso.