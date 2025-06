Calendario Serie A, svelati gli slot in cui le gare saranno trasmesse sia da Dazn che da Sky

vedi letture

La Lega Serie A cambia i piani per quanto riguarda la trasmissione delle partite. Come nel triennio 2021-2024, infatti, DAZN trasmetterà anche per questo ciclo tutte e 10 le partite di ogni giornata di campionato, di cui sette in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Come accaduto quest’anno, e diversamente dal passato, la pay-tv di Comcast potrà trasmettere un maggior numero di big match, in base a come era stato strutturato il bando per la vendita dei diritti tv 2024-2029.

Le gare di ogni giornata attribuite ai diversi pacchetti (in particolare: 10 Gare al Pacchetto 15terA di cui 3 in co-esclusiva con il Pacchetto 15terB) vengono divise in questo modo:

Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN

Sabato, ore 15.00 – slot DAZN

Sabato, ore 18.00 – slot DAZN

Sabato, ore 20.45.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 12.30 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 20.45 – slot DAZN

Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky