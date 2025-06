Gattuso allenerà la Nazionale, ma c'è un gesto che i napoletani non hanno dimenticato

Gennaro Gattuso sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Un incarico di assoluta importanza e delicatezza ed ancora di più per il momento che sta vivendo la maglia azzurra. L'obiettivo di Rino sarà quello di riportare l'Italia al Mondiale, cercando di costruire una grande identità che rispecchi il valore della maglia rappresentata. Non sarà una passeggiata dare nuova linfa ad un progetto precario come quello messo in piedi da Gravina, ma la grinta di Gattuso è l'unica certezza a cui si aggrappa tutta una nazione per non saltare l'ennesimo campionato del Mondo.

La piazza campione d'Italia conosce molto bene il mister calabrese, arrivato in azzurro Napoli al posto di un suo maestro come Carlo Ancelotti che fu esonerato nel dicembre del 2019. La sua esperienza a Napoli è stata importante, ma non esaltante anche se può contare di aver vinto una Coppa Italia durante l'emergenza del Covid-19 contro la Juventus. Sono state tante le difficoltà affrontate da Rino, ma c'è un gesto che i napoletani non dimenticano nella sua esperienza in azzurro.

Gattuso già da quando calcava i campi da giocatore ha sempre sofferto di una malattia all'occhio (miastenia oculare) che lo ha debilitato e non poco in certi frangenti della sua carriera, ma quando era in panchina con gli azzurri indossava la sua benda e continuava il suo lavoro non curante dei problemi. Come dimenticare anche la dedica in lacrime alla sorella scomparsa il giorno in cui il Napoli alzava la Coppa Italia in quel di Roma. Gesti e sensazioni che vanno oltre il calcio e il campo, ma allo stesso tempo rafforzano tutto il lavoro svolto con il Napoli.