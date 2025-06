Si gioca col caldo estremo, critiche al Mondiale per Club: le parole dei protagonisti

Mondiale per Club

Mondiale per Club

È iniziata da pochi giorni la prima edizione del Mondiale per Club FIFA, che però sta riscontrando numerose critiche. Al di là del discorso sullo spettacolo e sul reale tasso agonistico, numerosi addetti ai lavori si stanno lamentando della competizione sia per la sua collocazione temporale - ad allungare ulteriormente una stagione già carica di partite - sia per gli orari di caldo estremo a cui si gioca.

Tra le varie lamentele, spicca quella di Marcos Llorente, centrocampista dell'Atletico Madrid, che dopo il ko per 4-0 contro il PSG ha detto: "Giocare con questo caldo è impossibile. C'è un'afa terribile, ho male ovunque, persino alle unghie". Anche l'allenatore dei parigini, Luis Enrique, ha voluto ribadire le condizioni precarie a cui i calciatori sono sottoposti: "Giocare alle 12:00 va sicuramente bene per l'Europa, ma i giocatori soffrono queste temperature".