Iezzo, può saltare l'accordo con la Pergolettese: beffa per l'ex Napoli?

Il prescelto sembrava essere Gennaro Iezzo, ma l'accordo non ancora trovato sta spingendo la Pergolettese a valutare anche altri profili per la panchina, qualora con l'ex Napoli dovrebbero sorgere problemi. Come riferisce tuttoc.com, il nome al vaglio è quello del figlio d'arte Alberto Villa, per il quale sarebbe pronto un contratto fino a giugno.