Il 30% degli utenti di TN salva Insigne: è lui il migliore in campo contro la Roma

Lorenzo Insigne è stato scelto come migliore in campo contro la Roma.

Lorenzo Insigne è stato scelto come migliore in campo contro la Roma. Gli utenti di Tuttonapoli.net, infatti, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno salvato il capitano del Napoli dopo il brutto pareggio rimediato contro i giallorossi. Un rigore segnato e una buona prestazione hanno convinto i tifosi azzurri a scegliere Insigne che ottiene il 30% dei voti. Secondo posto per Lobotka con il 18%, seguono Koulibaly e Mario Rui con il 15%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)