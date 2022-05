Il 33% degli utenti di TN premia Insigne: è lui il migliore in campo contro il Genoa

Domenica contro il Genoa è andata in scena l’ultima partita in maglia azzurra al Maradona per Lorenzo Insigne

Domenica contro il Genoa è andata in scena l'ultima partita in maglia azzurra al Maradona per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha timbrato nel modo migliore l'addio segnando su rigore la rete del 2-0. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, ha premiato Insigne. Il 33% degli utenti l'ha scelto come MVP della gara, dietro di lui Mertens con il 27% e Anguissa con il 25%.