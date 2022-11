Il 45% degli utenti di TN premia Osimhen: scelto come MVP contro l’Atalanta

Il Napoli ha sbancato sabato pomeriggio il Gewiss Stadium di Bergamo battendo in rimonta l’Atalanta e conquistato il nono successo di fila in campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha sbancato sabato pomeriggio il Gewiss Stadium di Bergamo battendo in rimonta l’Atalanta e conquistato il nono successo di fila in campionato. Tra i grandi protagonisti del match c’è stato Victor Osimhen, autore del gol del pari e dell’assist per il 2-1 di Elmas. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno eletto il nigeriano come MVP della sfida. E’ stato scelto dal 45% come migliore in campo. Al secondo posto Meret con il 28%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).