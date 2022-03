Il '99 Elmas scala la storia azzurra: oggi può agganciare le 119 gare di Iezzo e punta la top100

Nonostante la giovane età, Eljif Elmas sta già scalando la classifica all time delle presenze in maglia azzurra.

TuttoNapoli.net

© foto di ALBERTO LINGRIA

Nonostante la giovane età (1999), Eljif Elmas sta già scalando la classifica all time delle presenze in maglia azzurra. Il macedone quest'oggi contro l'Udinese potrebbe agganciare le 119 gare di Gennaro Iezzo al 118esimo posto. Prossimi obiettivi sulla strada alla top 100: le 121 gare di Pazienza, Burgnich e le 122 di Milik e Bordin e così via.