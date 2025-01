Ufficiale Il Barcellona esulta: il CSD dà ragione al club, reintegrati Dani Olmo e Victor

Buone notizie per il Barcellona. Il Consejo Superior de Deportes ha concesso l'attesa misura precauzionale a Dani Olmo e Pau Víctor: entrambi i giocatori potranno essere nuovamente schierati dai catalani e potranno giocare l'eventuale finale di Supercoppa spagnola. Dopo il rifiuto dei tribunali, della Federcalcio e della Liga, il Consiglio Superiore dello Sport ha dato il via libera.

Ieri il Barcellona ha presentato ricorso al CSD per ottenere proprio la misura cautelare. I blaugrana avevano assicurato che la documentazione per l'iscrizione dei due giocatori alla seconda parte della stagione fosse arrivata entro i termini previsti, tra il 30 e il 31 dicembre. Laporta e i suoi avvocati sostenevano inoltre che l'ormai famosa regola 130.2 non era utilizzabile in questa fattispecie: "Un calciatore può essere tesserato in una sola squadra di una società, senza possibilità di essere esonerato e tesserato dalla stessa squadra nel corso della stessa stagione, salvo casi di forza maggiore o disposizione regolamentare", si legge nel regolamento. Il club, invece, affermava di non aver mai voluto liberare i giocatori; era stata la Liga a non registrarli ed eliminarli subito dalla rosa.

Questi argomenti sono bastati perché il CSD si opponesse alla risoluzione che LaLiga e RFEF avevano già adottato il 4 dicembre. Dani Olmo e Pau Víctor hanno ricevuto la notizia dal ritiro della squadra in Arabia, a poche ore dalla semifinale contro l'Athletic, che comincerà alle ore 20. I due giocatori del Barça hanno viaggiato il 6 gennaio con il resto della spedizione e potrebbero scendere in campo qualora i compagni conquistassero la finale. La decisione farà sicuramente discutere e non farà certamente piacere ai rivali del Barça.