Il Bari sogna con Longo: il nuovo allenatore mette un record di Conte nel mirino

Sulle orme di Antonio Conte. Sarà soltanto un dato statistico, ma Moreno Longo non è così lontano dal record storico per il Bari in B di 16 partite consecutive senza perdere (così come accadde anche nella stagione ’ 88-’ 89 alla squadra allenata da Gaetano Salvemini). L’attuale tecnico del Bari è in serie positiva da 11 turni e non perde da tre mesi, quando i biancorossi vennero sconfitti per 2-1 a Modena.

Di seguito sono arrivati otto pareggi e tre vittorie, poche per dare un senso più forte all’imbattibilità. In ogni caso il suo Bari ha un passo costante e può persino rammaricarsi di avere lasciato qualche punto per strada. Quello di Conte era invece un rullo compressore, perché tra la 18esima e la 34esima giornata del campionato 2008- 2009 l’attuale allenatore del Napoli collezionò 11 vittorie e cinque pareggi, ponendo le basi per l’ultima promozione del Bari dalla B alla A. A scriverlo è La Repubblica.